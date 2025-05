Lazio, il Napoli si affida ancora a Baroni: dal gol Scudetto di 35 anni fa alla sfida con l’Inter, i partenopei sperano in un altro regalo

L’allenatore della Lazio era stato uno dei protagonisti che consegnò lo Scudetto al Napoli di Maradona e ora i partenopei confidano nel suo ‘aiuto’

Quella odierna è una giornata cruciale per le sorti del campionato di Serie A, dove è ancora tutto da definire, dalla lotta al titolo fino alla zona retrocessione, passando ovviamente per quelle che sono le qualificazioni per i posti in Europa.

I riflettori saranno puntati soprattutto sulla super sfida di San Siro tra Inter e Lazio, con i nerazzurri che necessitano di fare bottino pieno per tentare di strappare il primo posto al Napoli. Così come servono necessariamente anche ai biancocelesti, in piena corsa per ottenere un posto in Euorpa. Sfida che sarà seguita attentamente anche dai tifosi napoletani, che, come analizzato anche dal Corriere dello Sport, sperano in un altro regalo da parte di Marco Baroni.

Già, perchè l’allenatore della Lazio era stato uno dei giocatori a vincere lo Scudetto del 1990 con il Napoli di Maradona e decisiva fu la sua rete proprio ai danni della Lazio, che consegnò ai partenopei il loro secondo tricolore.