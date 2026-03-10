Infortunio Provedel, l’iter e i tempi di recupero del portiere della Lazio: le ultime da Formello

Infortunio Provedel, l’estremo difensore di Maurizio Sarri ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa del problema rimediato alla spalla

Ivan Provedel ha chiuso in anticipo la sua stagione. Il portiere della Laziosi è sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla questa mattina. Per la squadra di Maurizio Sarri si tratta di una notizia pesante, soprattutto in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può incidere sugli equilibri della corsa finale.

Infortunio Provedel, i dettagli dell’operazione e i tempi di recupero

Ora il portiere classe 94′ dovrà portare un tutore per circa 25 giorni. Solo in un secondo momento potrà iniziare il vero e proprio protocollo riabilitativo, passaggio fondamentale per programmare il rientro senza correre rischi.

I tempi di stop previsti si aggirano attorno ai quattro mesi. Una finestra che, di fatto, lo esclude dal finale di stagione e sposta il ritorno direttamente al ritiro estivo. La Lazio, dunque, perde uno dei suoi uomini più affidabili proprio nel momento decisivo dell’annata.

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Provedel, assenza pesante per il finale di stagione

L’assenza di Ivan Provedel non è soltanto numerica. Il portiere biancoceleste ha rappresentato negli ultimi anni una garanzia per rendimento, continuità e leadership. La sua personalità tra i pali ha spesso aiutato la retroguardia a mantenere ordine e sicurezza, specialmente nelle gare più delicate.

Per questo motivo, il suo forfait obbligherà la Lazio a trovare nuove certezze in porta e a ridisegnare parte degli equilibri difensivi, il tutto puntando con forza sulla crescita di Edoardo Motta. In una fase in cui i biancocelesti cercano continuità e punti pesanti, perdere un elemento del genere rischia di avere un impatto importante anche dal punto di vista mentale.

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