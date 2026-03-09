Infortunio Cataldi, problemi per il giocatore in Lazio-Sassuolo. Cosa emerge

Infortunio Cataldi, il centrocampista biancoceleste ha riscontrato un problema al polpaccio. Arriva la sostituzione: le ultime

La sfida tra Lazio e Sassuolo, valida per la 28ª giornata di Serie A 2025/26, sta regalando emozioni e colpi di scena già nel corso del primo tempo. Allo stadio Olimpico, dopo il fischio d’inizio delle 20:45, i biancocelesti hanno approcciato la gara con grande intensità, trovando subito il vantaggio e accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa.

Calciomercato Lazio LIVE: il futuro di Zaccagni, Dia, Noslin e Romagnoli

Lazio Sassuolo, Maldini firma il vantaggio lampo

La squadra capitolina è partita fortissimo nei primissimi minuti, trovando il gol che ha sbloccato la gara grazie a Daniel Maldini. Una rete pesante, arrivata in avvio, che ha premiato l’atteggiamento aggressivo dei biancocelesti e ha dato subito la sensazione di una Lazio pronta a indirizzare la partita sui binari giusti.

Il vantaggio iniziale, però, non è bastato per chiudere in controllo la prima parte di gara. Il Sassuolo ha infatti reagito con personalità, trovando il pareggio prima dell’intervallo con Armand Laurienté, bravo a rimettere tutto in equilibrio e a frenare l’entusiasmo laziale.

Lazio Sassuolo, apprensione per Cataldi

A complicare ulteriormente il quadro per la formazione capitolina ci ha pensato il problema fisico accusato da Danilo Cataldi. Il centrocampista si è accasciato per un fastidio al polpaccio, ha provato a stringere i denti e a restare in campo, ma al 38’ è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Patric, in un cambio che potrebbe avere un peso importante non solo per il prosieguo della partita, ma anche in vista dei prossimi impegni della Lazio.