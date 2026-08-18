Lazio su Icardi, pressing totale! I biancocelesti vogliono stringere i tempi in settimana

Lazio su Mauro Icardi, scatto biancoceleste! Pressing continuo per beffare la concorrenza: le novità emerse

Il calciomercato estivo entra nella sua fase più elettrizzante e la Lazio si candida a diventare la grande protagonista delle prossime settimane. Come svelato in esclusiva di recente da noi di LazioNews24 e successivamente confermato dalle indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste ha alzato il livello del proprio pressing per assicurarsi le prestazioni di Mauro Icardi. L’obiettivo della dirigenza capitolina è stringere i tempi decisivi nel corso di questa settimana, anticipando la folta concorrenza ed evitando di trascinare la trattativa fino al gong finale della sessione estiva.

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L’offensiva della Lazio e la situazione di Mauro Icardi

La società è pronta a compiere un sacrificio economico notevole e un importante sforzo finanziario pur di accontentare le elevate richieste dell’attaccante argentino. Al momento attuale non risulta ancora formalizzata un’offerta ufficiale scritta, ma i contatti telefonici e operativi tra le parti proseguono senza sosta giorno dopo giorno. Mauro Icardi sta valutando attentamente le diverse proposte arrivate sul suo tavolo da parte di altri club e non ha ancora sciolto definitivamente la riserva in vista della sua prossima avventura professionale.

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La pista alternativa che porta ad Andrea Pinamonti per la Lazio

Nel frattempo, la dirigenza della Lazio mantiene le antenne ben tese e valuta con grande attenzione anche i piani alternativi per non farsi cogliere impreparata. Qualora la trattativa principale dovesse incontrare ostacoli insormontabili o rallentamenti imprevisti, la pista parallela seguita dagli uomini mercato biancocelesti conduce dritta ad Andrea Pinamonti. L’attaccante italiano rappresenta un’opzione di sicuro affidamento per garantire gol e sostanza al reparto offensivo capitolino.