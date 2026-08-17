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Nuovi contatti tra la Lazio e Icardi, ma rimane la distanza economica
Ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore tra la Lazio e l’entourage di Icardi, ma rimane la distanza economica
La Lazio non molla la presa sul mercato e continua a valutare con attenzione il profilo di Mauro Icardi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Nonostante l’operazione si preannunci particolarmente complessa sotto l’aspetto economico, la pista che porta all’ex Psg rimane calda, rappresentando un’occasione di assoluto livello per i biancocelesti.
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Nuovi contatti per Mauro Icardi
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, nelle ultime ore si sarebbero registrati nuovi e fitti contatti tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage dell’attaccante argentino. I dialoghi proseguono per capire la fattibilità dell’affare e sondare le reali intenzioni del calciatore in vista della prossima stagione.
L’offerta della Lazio per Icardi
Nel corso dei confronti più recenti, il club capitolino avrebbe già fatto un passo concreto nei confronti del giocatore. La Lazio ha infatti presentato a Icardi una prima offerta verbale, dimostrando la chiara volontà di provare a portare a termine un colpo ad altissimo effetto mediatico e tecnico.
La distanza economica nel nodo Mauro Icardi
Nonostante la proposta formale, le parti restano al momento distanti. L’ostacolo principale nell’affare Mauro Icardi riguarda infatti il conguaglio economico: la distanza tra le richieste dell’ingaggio del bomber e le cifre messe sul piatto dalla società romana è ancora ampia, lasciando la trattativa in una fase di attenta riflessione.
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