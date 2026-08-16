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Formazioni ufficiali Lazio Mantova: Doekhi, Dia e Zaccagni dal 1′. Le scelte di Gattuso

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Formazioni ufficiali Lazio Mantova: le scelte dei due tecnici per la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra Lazio e Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027. Le scelte dei tecnici Gennaro Gattuso e Francesco Modesto:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

MANTOVA : Bardi; Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Cella, Jonathan Silva, Benaissa. Allenatore: Francesco Modesto

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