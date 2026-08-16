News
Formazioni ufficiali Lazio Mantova: Doekhi, Dia e Zaccagni dal 1′. Le scelte di Gattuso
Formazioni ufficiali Lazio Mantova: le scelte dei due tecnici per la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia
Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra Lazio e Mantova, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2026-2027. Le scelte dei tecnici Gennaro Gattuso e Francesco Modesto:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso
MANTOVA : Bardi; Tomasevic, Ilie, Gliozzi, Ruocco, Trimboli, Ignacchiti, Castellini, Cella, Jonathan Silva, Benaissa. Allenatore: Francesco Modesto
Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori e Icardi per l’attacco
News
Pagelle Lazio Mantova: Dele-Bashiru tra i migliori, attacco troppo impreciso – VOTI
Pagelle Lazio Mantova: voti e giudizi ai protagonisti del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Vi...
Lazio Mantova 0-2: notte horror all’Olimpico! Ruocco e Cajazzo eliminano i biancocelesti
Lazio Mantova: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui il match...
Lazio Mantova, ci siamo! C’è l’esordio di Frattesi all’Olimpico
Mantova Lazio, esordio di Frattesi con la maglia biancoceleste! L’ex Inter subentra a Dele-Bashiru nel secondo tempo Si sta giocando...