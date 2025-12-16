Nazionali
Coppa d’Africa, al via il 21 dicembre! La Serie A si svuota: ecco tutti i convocati dal campionato italiano e della Lazio…
Ci siamo. tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione della Coppa d’Africa, che prenderà il via domenica 21 dicembre in Marocco e si concluderà il 18 gennaio. La manifestazione vedrà protagoniste 24 nazionali, pronte a contendersi il titolo continentale.
Serie A protagonista
Il campionato italiano avrà un ruolo di rilievo nella competizione: ben 21 calciatori della Serie A sono stati convocati dalle rispettive selezioni, a conferma della crescente centralità del torneo africano e della qualità dei giocatori presenti nei club italiani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
I convocati dalla Serie A
Ecco l’elenco completo dei giocatori che partiranno per la Coppa d’Africa, suddivisi per squadra:
- Atalanta: Kossonou, Lookman
- Cagliari: Liteta, Luvumbo
- Como: Diao
- Genoa: Onana
- Lazio: Dia, Dele-Bashiru
- Lecce: Banda, Gaspar, Coulibaly
- Pisa: Akinsanmiro, Nzola
- Roma: El Aynaoui, Ndicka
- Sassuolo: Coulibaly
- Torino: Coco, Masina
- Udinese: Bayo, Rui Modesto
- Verona: Belghali
Analisi
- La Serie A si conferma un bacino importante per le nazionali africane, con giocatori distribuiti in quasi tutte le fasce della classifica.
- Club come Lecce e Pisa vedono partire più di un elemento, segno della loro attenzione al mercato africano.
- Per le squadre italiane, la Coppa d’Africa rappresenta un banco di prova: dovranno sopperire alle assenze in un periodo cruciale della stagione.
