Coppa d’Africa, al via il 21 dicembre! La Serie A si svuota: ecco tutti i convocati dal campionato italiano e della Lazio...

Coppa d’Africa, si parte il 21 dicembre! La Serie A si svuota: la lista dei convocati dal campionato italiano e della Lazio sono ben due

Ci siamo. tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione della Coppa d’Africa, che prenderà il via domenica 21 dicembre in Marocco e si concluderà il 18 gennaio. La manifestazione vedrà protagoniste 24 nazionali, pronte a contendersi il titolo continentale.

Serie A protagonista

Il campionato italiano avrà un ruolo di rilievo nella competizione: ben 21 calciatori della Serie A sono stati convocati dalle rispettive selezioni, a conferma della crescente centralità del torneo africano e della qualità dei giocatori presenti nei club italiani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

I convocati dalla Serie A

Ecco l’elenco completo dei giocatori che partiranno per la Coppa d’Africa, suddivisi per squadra:

Atalanta: Kossonou, Lookman

Kossonou, Lookman Cagliari: Liteta, Luvumbo

Liteta, Luvumbo Como: Diao

Diao Genoa: Onana

Onana Lazio: Dia, Dele-Bashiru

Dia, Dele-Bashiru Lecce: Banda, Gaspar, Coulibaly

Banda, Gaspar, Coulibaly Pisa: Akinsanmiro, Nzola

Akinsanmiro, Nzola Roma: El Aynaoui, Ndicka

El Aynaoui, Ndicka Sassuolo: Coulibaly

Coulibaly Torino: Coco, Masina

Coco, Masina Udinese: Bayo, Rui Modesto

Bayo, Rui Modesto Verona: Belghali

Analisi

La Serie A si conferma un bacino importante per le nazionali africane, con giocatori distribuiti in quasi tutte le fasce della classifica.

si conferma un bacino importante per le nazionali africane, con giocatori distribuiti in quasi tutte le fasce della classifica. Club come Lecce e Pisa vedono partire più di un elemento, segno della loro attenzione al mercato africano.

e vedono partire più di un elemento, segno della loro attenzione al mercato africano. Per le squadre italiane, la Coppa d’Africa rappresenta un banco di prova: dovranno sopperire alle assenze in un periodo cruciale della stagione.

