 Coppa d'Africa, al via il 21 dicembre! La Serie A si svuota: ecco tutti i convocati dal campionato italiano e della Lazio...
Nazionali

Coppa d'Africa, al via il 21 dicembre! La Serie A si svuota: ecco tutti i convocati dal campionato italiano e della Lazio…

Published

2 ore ago

on

By

Dia
Dia

Coppa d’Africa, si parte il 21 dicembre! La Serie A si svuota: la lista dei convocati dal campionato italiano e della Lazio sono ben due

Ci siamo. tutto è pronto per l’inizio della nuova edizione della Coppa d’Africa, che prenderà il via domenica 21 dicembre in Marocco e si concluderà il 18 gennaio. La manifestazione vedrà protagoniste 24 nazionali, pronte a contendersi il titolo continentale.

Serie A protagonista

Il campionato italiano avrà un ruolo di rilievo nella competizione: ben 21 calciatori della Serie A sono stati convocati dalle rispettive selezioni, a conferma della crescente centralità del torneo africano e della qualità dei giocatori presenti nei club italiani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

I convocati dalla Serie A

Ecco l’elenco completo dei giocatori che partiranno per la Coppa d’Africa, suddivisi per squadra:

  • Atalanta: Kossonou, Lookman
  • Cagliari: Liteta, Luvumbo
  • Como: Diao
  • Genoa: Onana
  • Lazio: Dia, Dele-Bashiru
  • Lecce: Banda, Gaspar, Coulibaly
  • Pisa: Akinsanmiro, Nzola
  • Roma: El Aynaoui, Ndicka
  • Sassuolo: Coulibaly
  • Torino: Coco, Masina
  • Udinese: Bayo, Rui Modesto
  • Verona: Belghali

Analisi

  • La Serie A si conferma un bacino importante per le nazionali africane, con giocatori distribuiti in quasi tutte le fasce della classifica.
  • Club come Lecce e Pisa vedono partire più di un elemento, segno della loro attenzione al mercato africano.
  • Per le squadre italiane, la Coppa d’Africa rappresenta un banco di prova: dovranno sopperire alle assenze in un periodo cruciale della stagione.

