Coppa d'Africa, ufficializzata la lista dei convocati del Marocco: la scelta Reda Belahyane della Lazio
Marocco, le convocazioni per la Coppa d’Africa: fuori Reda Belahyane, il centrocampista della Lazio resta a casa
Il commissario tecnico Walid Regragui ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima Coppa d’Africa, competizione che sarà ospitata dalla stessa nazionale marocchina e che prenderà il via il 21 dicembre.
Assenza di Belahyane
Tra i nomi scelti non figura Reda Belahyane, centrocampista della Lazio. La sua esclusione non rappresenta una sorpresa, visto che già da tempo non rientra nelle convocazioni del Marocco.
Motivi della mancata chiamata
La decisione è legata soprattutto al poco minutaggio accumulato negli ultimi mesi: l’ex Verona non è riuscito a trovare spazio con continuità, fattore che ha pesato sulla scelta del ct.
Coppa d’Africa, ufficializzata la lista dei convocati del Marocco: la scelta Reda Belahyane della Lazio
Marocco, le convocazioni per la Coppa d’Africa: fuori Reda Belahyane, il centrocampista della Lazio resta a casa Il commissario tecnico...
