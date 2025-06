Caputo: «Lazio? Mi chiamò direttamente Immobile. Fui contentissimo, ma...»

L’ex attaccante della nostra Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato anche un aneddoto di mercato

Cicco Caputo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di soccermagazine, dove ha parlato anche di quello che è stato l’interesse della Lazio nei suoi confronti.

LE PAROLE – La Lazio? A me chiamò direttamente Ciro Immobile, perché noi siamo molto amici. Mi disse: ‘Guarda, Ciccio. Cercano un vice per me e quindi io ho fatto il tuo nome perché per me sei un giocatore forte, sei italiano, conosci bene il campionato italiano. Noi giochiamo anche le coppe europee, quindi ci sarà spazio’. Io fui contentissimo di questa chiamata di Ciro, poi non s’è fatto più niente perché in quel periodo ero alla Samp, la Samp non mi volle cedere perché voleva dei soldi. Sappiamo benissimo che la Samp era in un momento di difficoltà e quindi andò a finire male anche questa possibilità.