Calciomercato Lazio, incrocio importante aspettando gennaio

Calciomercato Lazio: Rambaudi analizza Parma-Lazio e i problemi dei biancocelesti lontano dall’Olimpico

Nel pieno delle discussioni che animano il Calciomercato Lazio, arrivano anche le parole di chi conosce bene l’ambiente biancoceleste. L’ex calciatore Roberto Rambaudi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha offerto un’analisi approfondita sulla prossima sfida tra Lazio e Parma, soffermandosi sia sugli aspetti tattici sia sulle difficoltà che la squadra di Maurizio Sarri continua a incontrare in trasferta.

Rambaudi ha descritto il Parma come una formazione organizzata e compatta: «Il Parma utilizza un 4-3-3 molto semplice ma funzionale, soprattutto per una squadra che punta alla salvezza. È una squadra corta, pericolosa nelle ripartenze. Benedyczak svaria molto e non offre punti di riferimento; Pellegrino è un buon elemento e Bernabé sa muoversi bene tra le linee giocando spesso spalle alla porta». Nonostante ciò, l’ex esterno biancoceleste ha sottolineato che il divario tecnico resta evidente: «La Lazio è superiore e deve dimostrarlo. Se vuoi restare agganciato alla lotta per l’Europa — e il Calciomercato Lazio lo conferma con progetti sempre più ambiziosi — partite come queste vanno vinte e soprattutto preparate con grande attenzione durante la settimana».

L’analisi si è poi spostata sulle difficoltà esterne della squadra di Sarri, tema ricorrente anche nelle valutazioni legate al Calciomercato Lazio, dove spesso si discute della necessità di rinforzi con forte personalità. «In teoria, per il modo di giocare della Lazio, dovrebbe essere più semplice esprimersi fuori casa, chiudersi e ripartire. Invece la squadra soffre», ha spiegato Rambaudi. Secondo lui la causa non è tattica ma strutturale: «Ci sono alcune carenze nella personalità dei singoli. All’Olimpico l’attenzione sale perché c’è il pubblico, ma fuori casa questa intensità manca».

La sfida contro il Parma, dunque, diventa un banco di prova fondamentale, non solo per la classifica ma anche per confermare — o indirizzare — le scelte imminenti del Calciomercato Lazio.

