Calciomercato Lazio, scritto dopo una sola stagione il destino di Tchaouna? Ecco cosa filtra da Formello

Calciomercato Lazio, Tchaouna a rischio addio durante la sessione estiva di calciomercato? Ecco cosa filtra sul francese

A non aver convinto né l’allenatore, né la società né tantomeno i tifosi è stato Loum Tchaouna. L’ex attaccante della Salernitana potrebbe essere uno degli uomini chiave in uscita del Calciomercato Lazio in quanto non è riuscito ad incidere in tutto il corso della stagione.

Tra le squadre affacciate c’è il PSV Eindhoven i quali non hanno mai smesso di osservarlo sin dalla sessione invernale. Stando infatti a quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il PSV si sarebbe rifatto avanti nel tentativo di convincere i capitolini. Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti.