Calciomercato Lazio, valige già pronte per Belahyane? Su di lui c’è il Nizza

Calciomercato Lazio, Belahyane lascerà la capitale in questa sessione? Le ultime sul giocatore dei capitolini

Sì: l’OGC Nice ha mostrato interesse concreto per Reda Belahyane, centrocampista della Lazio classe 2004, come riportato da diversi siti di mercato che confermano l’avvicinarsi del club francese al giocatore che già ha militato nel Nizza tra il 2021 e il 2024 prima di passare in Italia.

La situazione di Belahyane è considerata aperta in questa sessione di mercato: pur non rientrando nelle gerarchie di Maurizio Sarri a Roma e avendo collezionato finora poche presenze (7 apparizioni e 286 minuti giocati), il centrocampista ha attirato l’attenzione di più club, tra cui Nizza in Francia e diverse squadre di Serie A come Torino, Cagliari e Verona.

L’ipotesi di trasferimento è più realistica se la Lazio decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto, un’opzione che diverse società stanno monitorando da vicino. L’interesse del Nizza non è da considerare una semplice voce: il club francese potrebbe proporre una formula simile a quella già ipotizzata da altre destinazioni, sfruttando anche i legami precedenti del giocatore con la Provenza.

In sintesi, Belahyane può partire nel mercato di gennaio, ma al momento non c’è nulla di definito: ogni possibile offerta dovrà essere valutata dalla Lazio in base alle richieste tecniche e alla volontà del giocatore di trovare più spazio in una nuova squadra.