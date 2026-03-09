Calciomercato Lazio, che piega prenderà il futuro di Romagnoli e Gila? Cosa filtra

Calciomercato Lazio, non solo il campo, si inizia a pensare al futuro! E’ un’incognita quello di Romagnoli e Gila, ma la loro volontà è chiara. Le ultime

La Lazio si gioca molto da qui a fine stagione. Da una parte c’è il cammino in campionato, dall’altra la Coppa Italia, indicata come traguardo centrale per dare peso al finale di annata. Intanto, però, a Formello si guarda già anche al futuro, soprattutto per quei giocatori che vogliono restare protagonisti senza cambiare maglia.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club biancoceleste vive un doppio sprint: quello della squadra sul campo e quello dei singoli che sperano di convincere società e dirigenza in vista dell’estate. In questo quadro rientrano soprattutto Alessio Romagnoli, difensore centrale e leader del reparto, e Mario Gila, centrale spagnolo tra i profili più seguiti sul mercato.

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Romagnoli Lazio, il difensore vuole restare al centro del progetto

La posizione di Romagnoli resta da monitorare con attenzione. Il centrale ha ancora un peso specifico importante nello spogliatoio e, secondo il quadro tracciato dal quotidiano, il suo desiderio sarebbe quello di proseguire l’avventura in biancoceleste.

Romagnoli Lazio, Gila piace al Milan e Tare osserva

Diverso ma altrettanto delicato il discorso su Gila, che ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato accostato al Milan, dove oggi il Direttore sportivo è Igli Tare che lo portò a Roma dal settore madridista. Il suo profilo continua infatti a essere seguito in ottica mercato.

Romagnoli Lazio, finale di stagione decisivo anche per il mercato

Le prossime settimane diranno molto non solo sugli obiettivi della squadra di Maurizio Sarri, ma anche sulle strategie estive della società. Tra campo e mercato, la Lazio si prepara a settimane che possono indirizzare sia il presente che il futuro.