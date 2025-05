Calciomercato Lazio, Fabiani ancora al lavoro per migliorare la rosa: il grande colpo è fattibile?

Si continua ad accennare al calciomercato Lazio nonostante manchino ancora due giornate alla fine del campionato di Serie A. I biancocelesti è da settimane che lavorano a diversi affari tra cui quello che porterebbe a Roma il grandissimo talento di Thomas Muller.

Il giocatore del Bayern Monaco potrebbe tuttavia valutare di terminare la propria carriera in anticipo e di non assecondare né le proposte dall’Europa né quelle dagli USA. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla situazione forniti da Nico Schira su X:

#LosAngelesFC have shown interest in Thomas #Muller as a free agent. Not only #LAFC: the germany forward has also received several bids from european clubs and is reflecting on his future. Two ways: continue to play or decide to retire. #transfers #MLS https://t.co/rlvjKhFcBv

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 11, 2025