Calciomercato Lazio: contatti avviati con l’Arsenal per Timber, concorrenza e sfida per il laterale olandese

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, la Lazio è al lavoro per rinforzare la propria rosa e ha avviato contatti con l’entourage di Timber. Il difensore, in scadenza di contratto, è uno dei profili attenzionati dalla società biancoceleste, ma la concorrenza per il suo acquisto è agguerrita. La Lazio sta monitorando attentamente la situazione, ma deve fare i conti con altre squadre interessate al giocatore.
#Timber: confermati i contatti con il suo entourage, c’è concorrenza e il contratto è in scadenza. La #Lazio lavora su due tavoli. #Fabbian resta sullo sfondo, ma ha una valutazione alta e non è un centrocampista puro https://t.co/UH2AUvK6x3— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2026
Nel frattempo, la Lazio sta anche valutando Toth, per il quale ci sono stati nuovi contatti nelle ultime ore. Anche su questo fronte, i biancocelesti non sono soli, ma stanno cercando di costruire l’affare in maniera ponderata.
Per quanto riguarda Fabbian, il centrocampista che resta un obiettivo sullo sfondo, la sua valutazione rimane alta. Tuttavia, non essendo un centrocampista puro, la Lazio potrebbe decidere di concentrarsi su altre priorità a meno che non si presenti una situazione favorevole. Nonostante ciò, il club resta attivo su entrambi i fronti, cercando soluzioni che possano rafforzare il reparto.
