Calciomercato Lazio, una squadra di Serie B punta tutto su Basic - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’Empoli punta su Basic per rinforzare il centrocampo

Il nome di Toma Basic torna ad animare il Calciomercato Lazio in questa fase finale della sessione estiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul centrocampista croato si sarebbe mosso con decisione l’Empoli, club toscano recentemente retrocesso in Serie B ma intenzionato a costruire una squadra competitiva per puntare subito alla promozione in Serie A.

Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi d’esperienza e qualità per la mediana, e Basic rappresenterebbe un profilo ideale: fisico, dinamico e con una buona conoscenza del campionato italiano. Alla Lazio dal 2021, il centrocampista ha vissuto un percorso altalenante, con alcune buone prestazioni ma anche lunghi periodi ai margini del progetto tecnico. Con Maurizio Sarri prima e Marco Baroni ora, il croato non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso, finendo sempre più spesso tra le seconde scelte.

Basic, occasione in uscita nel Calciomercato Lazio

Per la Lazio, la possibile partenza di Basic rientra perfettamente nella strategia di snellimento della rosa che la dirigenza biancoceleste sta cercando di portare avanti in questa fase del mercato. Il centrocampista non rientra nei piani tecnici della nuova stagione e una sua cessione – anche in prestito – consentirebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e liberare uno slot per eventuali innesti last minute.

L’Empoli, dal canto suo, punta sulla voglia di rilancio del giocatore. Basic potrebbe trovare maggiore continuità in Serie B e diventare un punto di riferimento per un centrocampo che ha bisogno di leadership e fisicità. La trattativa non è ancora entrata nella fase conclusiva, ma i contatti sono in corso e l’operazione potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni.

Il futuro di Basic ancora incerto

Nel frattempo, la Lazio valuta tutte le opzioni, tenendo monitorate anche eventuali proposte dall’estero. Tuttavia, l’ipotesi Empoli sembra attualmente la più concreta. Resta da capire se l’operazione si chiuderà con un trasferimento a titolo definitivo, un prestito con diritto di riscatto o una semplice cessione temporanea.

In ogni caso, la posizione di Basic resta una delle più delicate da risolvere nel Calciomercato Lazio, che in queste ore vive momenti decisivi. La cessione del croato potrebbe aprire nuove opportunità per l’ultima settimana di mercato, sia in uscita che in entrata.