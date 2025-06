Calciomercato Lazio, nuova idea dalla Polonia per rinforzare il reparto offensivo. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio: emerge il nome di un nuovo centravanti sul taccuino di Fabiani. Ecco di chi si tratta

Maurizio Sarri è arrivato e la sua prima richiesta è quella di rinforzare il reparto offensivo. Il calciomercato Lazio è ormai da settimane alla ricerca di un nuovo centravanti. Sono molti i nomi spuntati nell’ultimo periodo, con Pio Esposito che è indubbiamente il più gradito dai tifosi. La pista, però, è molto complessa.

Di conseguenza, secondo il giornalista Laerte Salvini del Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Afimico Pululu, attaccante in forza al Jagiellonia, in Polonia. La dirigenza laziale è pronta ad affondare il colpo per il calciatore autore di 21 gol stagionali.