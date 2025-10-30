Biglietti Lazio, ecco tutte le informazioni per quanto riguarda i ticket per la gara contro il Cagliari - Lazio News 24

Biglietti Lazio: tutte le informazioni per Lazio-Cagliari. Tutto quello che c’è da sapere sui ticket

La S.S. Lazio comunica tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti Lazio per la gara interna contro il Cagliari, valida per il turno numero dieci della Serie A EniLive 2025-2026, in programma lunedì 3 novembre alle ore 20:45. La società biancoceleste ha reso note le modalità di vendita, le tariffe e le promozioni dedicate ai tifosi.

Per questa sfida, la Lazio ha attivato la speciale promozione “4 INSIEME”, pensata per consentire ai tifosi di vivere la partita con amici o familiari a condizioni vantaggiose. Acquistando quattro biglietti Lazio nello stesso settore, il prezzo complessivo parte da 80€, permettendo di seguire il match insieme senza rinunciare al risparmio. Per usufruire dell’iniziativa, è necessario comprare tutti e quattro i biglietti contemporaneamente.

La vendita dei biglietti Lazio è iniziata martedì 28 ottobre alle ore 17:00. I tifosi possono acquistare i tagliandi online tramite il circuito Vivaticket o recarsi nei punti vendita autorizzati Vivaticket. In alternativa, alcune categorie specifiche, come Invalidi al 100% e Disabili in carrozzina con accompagnatore, possono acquistare i biglietti esclusivamente presso i negozi Lazio Style 1900.

Inoltre, i tifosi possessori della Fidelity Card Millenovecento o Eagle, che non sono abbonati, hanno la possibilità di richiedere che il biglietto Lazio venga caricato elettronicamente sulla carta, anche tramite l’acquisto online. Questo permette di avere un accesso più rapido e comodo allo stadio.

I prezzi dei biglietti Lazio online includono una commissione di servizio del 3,80%. Le agevolazioni riguardano anche la Tribuna Tevere non deambulanti e i ridotti Under 16, destinati ai ragazzi nati dal 1° gennaio 2009, disponibili esclusivamente presso Lazio Style 1900.

Con questa iniziativa, la Lazio punta a coinvolgere i tifosi, rendendo accessibile la partita e incentivando la presenza allo stadio. La promozione “4 INSIEME” è pensata per famiglie, gruppi di amici o tifosi che vogliono vivere insieme l’emozione del match, contribuendo a creare un’atmosfera unica sugli spalti.

In conclusione, per chi vuole assicurarsi di seguire la sfida tra Lazio e Cagliari, è fondamentale pianificare l’acquisto dei biglietti Lazio con anticipo, sfruttando le promozioni e le agevolazioni dedicate. Il club invita tutti i tifosi a non perdere l’opportunità di assistere a una partita importante della stagione e di sostenere la squadra dall’inizio alla fine.

