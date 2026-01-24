Baroni, esonero imminente per l’ex Lazio? Riflessioni in corso sulla panchina granata

Baroni al centro delle valutazioni della dirigenza: il club granata riflette sul futuro dell’ex allenatore della Lazio, con l’ipotesi esonero che prende corpo

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina del Torino è sempre più incerto. In casa granata sono in corso riflessioni profonde sulla posizione dell’allenatore, ex tecnico della Lazio, che rischia seriamente l’esonero nelle prossime ore. Una decisione non ancora ufficiale, ma che viene considerata concreta alla luce delle difficoltà incontrate dalla squadra nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato da SportMediaset e confermato su X dal giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, la dirigenza del Torino starebbe valutando un cambio immediato in panchina. I risultati recenti, uniti a una sensazione di scarsa continuità sul piano del gioco e della tenuta mentale, hanno acceso il dibattito interno al club, che ora deve decidere se proseguire con Baroni o voltare pagina.

Marco Baroni, allenatore toscano con una lunga esperienza tra Serie A e Serie B, era arrivato a Torino con l’obiettivo di dare solidità e identità a un gruppo giovane ma ambizioso. Dopo l’esperienza alla Lazio, dove aveva guidato i biancocelesti in una fase complessa, il tecnico era stato scelto per avviare un nuovo ciclo granata. Tuttavia, il rendimento altalenante e alcune prestazioni sottotono avrebbero incrinato la fiducia della società.

Baroni Torino, i motivi delle riflessioni della società

Alla base delle valutazioni ci sarebbe soprattutto la mancanza di continuità nei risultati e una classifica che non rispecchia le aspettative di inizio stagione. Il Torino, costruito per mantenere una posizione tranquilla e provare a guardare alla parte sinistra della graduatoria, si trova invece invischiato in una zona delicata, con margini di errore sempre più ridotti.

La società granata, attenta a non compromettere il finale di stagione, sta quindi ponderando ogni scenario. L’ipotesi esonero non è più solo una suggestione, ma una possibilità concreta, soprattutto se non dovessero arrivare segnali immediati di inversione di tendenza.

Come sottolineato da Alfredo Pedullà su X, la situazione resta fluida e potrebbe evolversi rapidamente. Molto dipenderà dalle ultime valutazioni del presidente e dalla disponibilità di eventuali alternative per la panchina.

Il caso Baroni Torino è dunque aperto. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’ex allenatore della Lazio potrà continuare la sua avventura in granata o se il club sceglierà di affidarsi a una nuova guida tecnica per provare a cambiare rotta.

