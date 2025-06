Atalanta, Juric in conferenza: «Voglio essere me stesso. Gasperini? La sua eredità non mi pesa...»

Il nuovo allenatore dell’Atalanta, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione

Voglio essere me stesso, quello che sono. Il solito approccio, vedremo come sono i ragazzi, è diventato un grande club, ci sono risultati, molte cose positive. L’eredità di Gasperini? Sinceramente non mi pesa, meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene, questo è così. Ci siamo incrociati stamattina, ha detto che non mi vuole influenzare troppo. Il mio ultimo anno è stato negativo a livello sportivo, ma fantastico a livello di conoscenze, mi sento molto più forte di un anno fa, ho visto la Roma, ho imparato tanto con grandi giocatori.