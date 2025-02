Atalanta, pari senza reti contro il Cagliari, ma Gasperini è sicuro: «Scudetto? Faremo di tutto per vincere»

Atalanta Cagliari, pareggio senza reti al Gewiss Stadium: la Dea spreca una grossa chance nella lotta Scudetto, ma Gasperini ci crede ancora

Passo falso della Dea in Atalanta Cagliari. La squadra di Gasperini non è andata oltre al pareggio senza reti contro i sardi e quindi manca una chance visti i due impegni difficili di Napoli e Inter contro Lazio e Juve nella corsa per lo Scudetto: da una parte le due davanti possono scappare, dall’altra quelle dietro accorciare. Il tecnico però non molla e, intervistato da DAZN, risponde così:

PAROLE – «Per lo Scudetto? Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere».