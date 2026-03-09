Artistico sempre più protagonista con lo Spezia: il Bologna ci pensa

Artistico brilla in cadetteria con lo Spezia: su di lui l’attenzione del Bologna per l’attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio

La stagione di Gabriele Artistico continua a sorprendere in Serie B. L’attaccante di proprietà della Lazio, attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo un’annata da protagonista e con la doppietta realizzata contro il Monza ha raggiunto quota dieci gol in campionato, undici complessivi considerando anche la rete segnata in Coppa Italia.

Un rendimento che lo ha trasformato nel punto di riferimento offensivo della squadra ligure allenata da Roberto Donadoni. La sua crescita non è passata inosservata, tanto che nell’ultima gara disputata allo stadio Picco sugli spalti era presente anche Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Dele-Bashiru e lo scenario su Dia e Noslin

Artistico trascina lo Spezia, la Lazio osserva la crescita del proprio giocatore

Con i suoi gol Artistico sta trascinando lo Spezia in una fase delicata della stagione. Il centravanti classe 2002 è diventato il protagonista assoluto dell’attacco bianconero, segnando con continuità e dimostrando di avere qualità importanti anche nel lavoro senza palla.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, tra le società interessate ci sarebbe proprio il Bologna, che starebbe valutando Artistico come possibile rinforzo offensivo in vista della prossima stagione.

Lazio, il futuro di Artistico tra Spezia e mercato

La situazione contrattuale dell’attaccante resta comunque legata agli accordi tra Spezia e Lazio. Il club ligure ha infatti la possibilità di acquistare il giocatore a titolo definitivo per tre milioni di euro al termine della stagione.

La società biancoceleste, però, mantiene il controllo dell’operazione grazie a una clausola di controriscatto fissata a 500 mila euro. Una formula che permetterebbe alla Lazio di riportare a casa il giocatore nel caso in cui decidesse di puntare su di lui o di valutarne la cessione sul mercato.

Proprio su questo scenario si inserisce l’interesse del Bologna, che potrebbe farsi avanti qualora si concretizzasse la partenza dell’attaccante Castro nella prossima sessione estiva.

Il futuro di Artistico, quindi, resta ancora tutto da scrivere, ma una cosa appare ormai chiara: le sue prestazioni in Serie B stanno attirando sempre più attenzione.