Arnautovic sulla partita Inter-Lazio: «Anche se avessi segnato, il gol mi sarebbe stato annullato»

Marko Arnautovic è un nuovo giocatore della Stella Rossa e, nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa, è tornato a parlare delle sue ultime partite con la maglia dell’Inter. Tra queste, ha rievocato in particolare la sfida contro la Lazio a San Siro, un match cruciale in cui la doppietta di Pedro si rivelò decisiva in negativo per le ambizioni Scudetto dei nerazzurri.

SULLA PARTITA INTER-LAZIO – «Anche se avessi segnato, il gol mi sarebbe stato annullato per un fallo. Poi, a fine stagione, mio fratello mi ha detto che c’erano tante offerte. Non volevo parlarne, ma alla fine ho deciso di parlarne con il direttore sportivo della Stella Rossa, Zvezdan Terzić. È stata una decisione che si è risolta in un’ora, tre ore dopo mio fratello mi ha detto di volare a Belgrado.»