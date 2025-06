Allenatore Lazio, previsto per domani l’addio a Baroni: ecco tutti gli aggiornamenti sul tecnico biancoceleste

Condividi via email

Allenatore Lazio, 24 ore di tempo per l’addio a Baroni! Tutte le novità sul destino del tecnico ex Verona in vista della prossima stagione

Siamo arrivati alla resa dei conti. L’allenatore Lazio potrebbe cambiare entro 24 ore. Stando infatti a quanto riportato da TuttoMercatoWeb domani il tecnico si separerà dalla squadra che ha accompagnato nel corso di un’emozionante, ma deludente, stagione che ha visto i capitolini fare un percorso altalenante.

Stando a quanto scritto infatti le parti starebbero attendendo l’incontro definitivo, in programma per domani. In attesa di tale risoluzione vi sono già due club affacciati: si tratta di Torino e Fiorentina.