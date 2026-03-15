Allegri nel post partita: «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Leao era nervoso perché…»

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Sapevamo delle difficoltà della partita. Oggi per la Lazio era una partita importante per tanti motivi e ha fatto una partita importante. Bastava essere più ordinati. Nel secondo tempo loro son calati e noi siamo migliorati. Dopo il pareggio dell’Inter parlavano tutti di scudetto ma bisogna essere realisti e restare focalizzati sulla Champions. Leao Era un po’ nervoso perchè ha avuto delle situazioni in cui poteva essere servito meglio. I ragazzi ci tenevano a vincere questa partita soprattutto per allungare su chi sta dietro. Ora bisogna restare sereni e continuare a pensare al nostro obiettivo».

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