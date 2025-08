Abbonamenti Lazio boom: mancano 100 tessere per un risultato storico. Prosegue l’onda di entusiasmo per la squadra di Sarri

Nonostante un’estate complessa e un clima iniziale di contestazione, la passione del popolo laziale ha risposto presente. La campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2025/26 sta registrando numeri eccellenti, avvicinandosi a risultati storici per l’era Lotito. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la fiducia dei tifosi verso la squadra di Maurizio Sarri si sta traducendo in una corsa alla tessera che non accenna a fermarsi.

I numeri del successo: superata quota 27.200

A due settimane esatte dalla chiusura della campagna, fissata per mercoledì 20 agosto, il club ha già staccato 27.200 abbonamenti. Un dato di grande rilievo, che testimonia l’attaccamento dei tifosi, pronti a riempire lo Stadio Olimpico per sostenere i propri beniamini. La crescita è costante e la società è fiduciosa che nelle prossime due settimane si possano raggiungere traguardi ancora più prestigiosi.

Nel mirino il podio storico dell’era Lotito

Con i numeri attuali, la Lazio è a un passo da record significativi. Bastano poco più di cento nuove tessere per superare le 27.334 della stagione 2009/10 e registrare il quarto miglior risultato dell’era Lotito. L’obiettivo più ambizioso, ma alla portata, è il podio storico: con circa 1.500 ulteriori abbonamenti, verrebbe superato il dato del 2004/05 (28.731), primo anno dell’attuale presidenza. Un traguardo che certificherebbe il grande entusiasmo della piazza.

Un risultato sorprendente che sconfigge la contestazione

Questo successo è ancora più sorprendente se si considera il clima di scetticismo e contestazione che aveva caratterizzato l’apertura della campagna abbonamenti. La risposta dei tifosi è andata oltre le aspettative, dimostrando che l’amore per la maglia prevale su ogni malumore. La speranza del club, ora, è quella di poter avvicinare i picchi assoluti raggiunti nelle ultime due stagioni (29.036 nel 2024/25 e 30.333 nel 2023/24), le migliori di sempre.