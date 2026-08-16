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Trimboli nel pre partita: «La Lazio è una squadra di qualità ma vogliamo provare a giocarcela»
Simone Trimboli, giocatore del Mantova, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro la Lazio
Simone Trimboli, giocatore del Mantova, ha parlato nel pre partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciate a Sportmediaset:
«Non dobbiamo lasciare spazi perché sappiamo che è una squadra molto forte, di qualità. Ma siamo venuti a giocarcela perché non vogliamo che riescano a palleggiare, poi dovremo usare le nostre carte e vedere se riusciamo a fare un bel risultato».
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