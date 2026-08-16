Avversari
Modesto nel pre partita: «Gara difficile contro una squadra fronte! I miei ragazzi sanno chi hanno di fronte»
Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro la Lazio
Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato nel pre partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciate a Sportmediaset:
PARTITA – «I ragazzi sono pronti, è bello per capire pure a che livello sono i ragazzi in questo momento, anche se ci saranno tanti errori poi dopo da rivedere, per migliorarsi, però penso che la squadra sia consapevole che squadra andremo ad affrontare».
AMBIZIONI – «La nostra ambizione è quella comunque di essere umili, perché l’umiltà fa parte del nostro DNA e la conferma anche è venuta attraverso tanti giocatori, avendo poi tanti giocatori dell’anno scorso che aiutano tutti i nuovi, è una responsabilità da parte nostra come staff tecnico, da parte di tutti anche dei calciatori perché dobbiamo affrontare una Serie B bella, eh divertente, ma dura fino alla fine»
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