Mercato Lazio, scintille tra Fabiani e Gattuso: aria di divorzio anticipato?

Mercato Lazio, asse Fabiani-Gattuso bollente. Si accosta l’ombra della separazione? Ecco quanto è emerso

Il calciomercato della Lazio vive ore di altissima tensione a causa di un colpo di scena inatteso che ha fatto saltare una trattativa ormai definita. L’operazione per portare l’attaccante Bamba Dieng nella Capitale è definitivamente sfumata in extremis durante la fase dei controlli medici. La società biancoceleste era pienamente a conoscenza di alcune criticità fisiche del giocatore, ma l’esito degli accertamenti clinici ha bloccato tutto, lasciando nuovamente scoperto lo scacchiere offensivo a disposizione dello staff tecnico in vista dell’imminente esordio in campionato.

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Le richieste di Gennaro Gattuso e l’arrivo di Josip Šutalo

La mancata chiusura dell’operazione offensiva riaccende i malumori all’interno dell’ambiente laziale, dove le richieste dell’allenatore Gennaro Gattuso restavano focalizzate su due rinforzi imprescindibili: un difensore centrale e una punta di peso per il reparto avanzato. Sul fronte arretrato la situazione si è sbloccata con l’arrivo programmato oggi del difensore croato Josip Šutalo, pronto a mettersi a disposizione per blindare la retroguardia. Ciononostante, per quanto riguarda l’attacco, il tecnico si ritrova attualmente a dover gestire un organico ridotto all’osso, potendo contare unicamente su Boulaye Dia e sul giovane Petar Ratkov, opzioni ritenute insufficienti per affrontare un’intera stagione ad alti livelli.

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Il vertice societario, la furia di Claudio Lotito e le voci di addio

Le tensioni accumulate nelle ultime ore affondano le radici anche nel recente confronto andato in scena a Formello, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero. Durante il vertice di lunedì, il Direttore sportivo Fabiani ha cercato di spingere l’allenatore a puntare con decisione sul serbo Petar Ratkov, la cui clamorosa assenza nella sfida di Coppa Italia contro il Mantova aveva già scatenato l’ira furiosa del presidente Claudio Lotito, attualmente in vacanza. Tuttavia, Gennaro Gattuso continua a pretendere un ulteriore innesto offensivo di spessore per colmare le lacune della rosa. Questo clima di forte attrito ha alimentato persino indiscrezioni circa un possibile divorzio anticipato tra il club e il mister, rendendo le prossime ore uno spartiacque assolutamente decisivo per il futuro della panchina e per le strategie della Lazio sul campo del calciomercato.