Muro Napoli per Lucca, asse gelato! Respinto l’interesse della Lazio: svelati i dettagli del no

Il Napoli blinda Lorenzo Lucca! Respinto l’interesse dei biancocelesti: emergono i dettagli in merito

La Lazio prosegue la propria missione di calciomercato alla ricerca di un profilo di alto spessore in grado di guidare il reparto offensivo a disposizione di Gennaro Gattuso. La priorità assoluta rimane quella di consegnare al tecnico un nuovo riferimento capace di garantire gol e costanza di rendimento per l’intera annata. Nelle ultime settimane, tra i vari nomi finiti sul taccuino della dirigenza capitolina, era tornato con insistenza quello di Lorenzo Lucca, per il quale il club biancoceleste aveva anche avviato un sondaggio esplorativo volto a verificare la fattibilità economica e tecnica dell’operazione.

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La chiusura del Napoli sul fronte Lorenzo Lucca

Tuttavia, il sogno della Lazio si è scontrato con la ferma posizione della società partenopea. Come riportato sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di respingere in maniera categorica ogni tentativo dei laziali per l’attaccante. Questa decisione ha avuto l’effetto immediato di far lievitare le probabilità di una permanenza del ragazzo in azzurro, rendendo di fatto impraticabile la trattativa sul campo delle negoziazioni. La dirigenza azzurra ha blindato così una risorsa ritenuta fondamentale per le rotazioni offensive della propria squadra.

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Le alternative della Lazio: ancora vivi i sogni Mauro Icardi e Andrea Pinamonti

Archiviata definitivamente questa pista, la società biancoceleste non ha tempo da perdere e sta rapidamente concentrando i propri sforzi su altri obiettivi di primo piano. Restano infatti estremamente calde e vive le trattative che portano ai profili di Mauro Icardi e Andrea Pinamonti. Gli uomini mercato della Lazio continuano a monitorare con grande attenzione le evoluzioni di questi contatti, pronti a sferrare l’attacco decisivo per regalare a Gennaro Gattuso la punta desiderata prima della chiusura della sessione estiva.