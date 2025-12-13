Lazio, quel giocatore potrebbe non rinnovare con la squadra biancoceleste. La situazione non lascia dubbi

Lazio, nodo rinnovo per Toma Basic. La proposta del club biancoceleste non convince l’entourage: distanza sull’ingaggio

La Lazio continua a pianificare il proprio futuro anche fuori dal campo, concentrandosi sulle situazioni contrattuali dei giocatori presenti in rosa. Tra i dossier aperti in casa biancoceleste c’è quello legato a Toma Basic, centrocampista croato il cui contratto è attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la società capitolina avrebbe deciso di muovere i primi passi concreti per il rinnovo dell’accordo.

La Lazio avrebbe presentato una proposta ufficiale a Basic, puntando sulla continuità tecnica e sulla fiducia mostrata nei confronti del giocatore. L’offerta prevederebbe il mantenimento dell’attuale ingaggio da 1,6 milioni di euro a stagione, con un prolungamento della durata contrattuale rispetto all’attuale scadenza. Una strategia che rientra nella politica del club di tutelare il valore dei propri calciatori ed evitare situazioni di incertezza in vista delle prossime stagioni.

Al momento, però, la risposta dell’entourage del centrocampista non sarebbe stata positiva. La proposta avanzata dalla Lazio sarebbe stata rispedita al mittente, con la richiesta di un adeguamento economico ritenuto più in linea con il valore e il percorso del giocatore. Gli agenti di Basic, infatti, chiederebbero un contratto da circa 2 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore rispetto a quella offerta dal club biancoceleste.

La trattativa resta quindi in una fase di stallo, ma non è escluso che nei prossimi mesi possano esserci nuovi contatti tra le parti. La Lazio dovrà valutare con attenzione se rilanciare o mantenere una linea più prudente, considerando anche le strategie economiche e le priorità tecniche della squadra. Basic, dal canto suo, attende segnali concreti per capire quale sarà il suo futuro nella capitale.

Il rinnovo del centrocampista rappresenta un tema importante nella programmazione della Lazio, chiamata a trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità finanziaria e valorizzazione della rosa in vista delle prossime stagioni.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO