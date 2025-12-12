News
Lazio, il futuro di Gila appeso ad un filo in casa biancoceleste. Il piano in vista di gennaio
Gila-Lazio, Ausilio torna alla carica: il difensore spagnolo nel mirino dei nerazzurri. Il punto
Il nome di Mario Gila torna prepotentemente nei pensieri di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, come riportato da Tuttosport. Il difensore centrale della Lazio, già cercato nel corso dell’ultima estate, rimane uno dei profili più interessanti sul mercato per rinforzare il reparto arretrato dei nerazzurri.
Gila, classe 2000, ha consolidato il suo ruolo all’interno della squadra di Maurizio Sarri, mostrando buone capacità difensive e una notevole propensione al gioco palla al piede. Il suo contratto con la Lazio scade nel giugno 2027, ma le trattative per il rinnovo con il presidente Claudio Lotito si sono al momento arenate, lasciando aperta la porta a possibili interessamenti.
Un aspetto chiave che rende la pista concreta per l’Inter riguarda il costo dell’ingaggio. Con un salario di circa 1,1 milioni di euro, Gila è alla portata di Oaktree, il fondo che sostiene le operazioni del club nerazzurro. Inoltre, il difensore è seguito dal procuratore Alejandro Camano, lo stesso agente di Lautaro Martinez, il che potrebbe facilitare eventuali trattative, considerando già i rapporti instaurati con l’Inter.
Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, per strappare Gila alla Lazio potrebbe bastare un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che, per un centrale giovane, con prospettive di crescita e già abituato al campionato italiano, rappresenta un investimento ragionevole. La Lazio, impegnata nella gestione del proprio bilancio e con la necessità di far quadrare i conti, potrebbe valutare seriamente la proposta, anche se Lotito tende storicamente a trattare con fermezza i suoi pezzi pregiati.
L’interesse dell’Inter per Gila conferma la strategia del club di rinforzare il centro della difesa con profili giovani ma già maturi, capaci di inserirsi immediatamente nel sistema di gioco. Il connubio tra necessità tecnica, opportunità economica e rapporti già esistenti con l’agente del giocatore rende la pista particolarmente affascinante.
In sintesi, la trattativa per portare Gila dall’Lazio all’Inter rappresenta una delle principali suggestioni del mercato invernale: un affare che potrebbe garantire ai nerazzurri un difensore di prospettiva, con esperienza in Serie A e la possibilità di crescere ulteriormente sotto la guida di Cristian Chivu, pronto a plasmare il reparto difensivo per la seconda parte della stagione.
