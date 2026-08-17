Dominguez Lazio, si può riaprire la pista: sarà determinante il cammino della Dinamo in Champions

Dominguez Lazio, può riaprirsi la pista che porta al centrale spagnolo. Molto dipenderà dalla qualificazione della Dinamo Zagabria in Champions

Il cammino stagionale della Lazio comincia nel peggiore dei modi, mettendo a nudo gravi lacune nel reparto arretrato. La clamorosa sconfitta per 0-2 subita all’Olimpico contro il Mantova, con conseguente eliminazione dai trentaduesimi di Coppa Italia, ha mostrato una squadra ancora del tutto priva dei giusti automatismi difensivi.

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Bocciata la coppia Doekhi-Provstgaard

La prestazione offerta dalla cerniera centrale formata da Danilho Doekhi e Oliver Provstgaard ha evidenziato grosse crepe sul piano dell’intesa e della solidità. Secondo quanto evidenziato da Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste è pronta a riaprire le trattative per Sergi Dominguez. Lo spagnolo torna fortemente di moda per puntellare la retroguardia prima della chiusura della sessione di mercato.

Snodo Dominguez: l’intreccio Champions della Dinamo Zagabria

Dopo il lungo tira e molla delle scorse settimane, l’operazione con la Dinamo Zagabria potrebbe sbloccarsi «sul gong del mercato». Tra il 18 e il 26 agosto la formazione croata sarà infatti impegnata nel playoff di Champions League contro il Viking. L’esito del doppio confronto continentale potrebbe cambiare radicalmente gli scenari e spingere il club di Zagabria a lasciar partire il difensore.

La Lazio sta alla finestra

Consapevole che la pista Fikayo Tomori rimane complessa, la Lazio continua a considerare Dominguez una primissima scelta per rinforzare la rosa. Il club capitolino resta in vigile attesa, pronto a sferrare l’assalto decisivo non appena si concluderanno gli impegni europei della Dinamo Zagabria.