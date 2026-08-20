Nuova avventura per Dieng dopo lo stop alla Lazio: si avvicina la Stella Rossa. Decisiva la risposta del classe 2000

Nuova possibile avventura per Dieng dopo lo stop alla Lazio: si avvicina la Stella Rossa. Attesa la risposta del classe 2000

Un vero e proprio colpo di scena scuote il calciomercato biancoceleste. Sembrava tutto fatto per l’arrivo della nuova punta richiesta da Gennaro Gattuso, ma l’operazione si è bloccata all’improvviso proprio al momento di formalizzare l’accordo finale.

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Mercato Lazio: perché è saltato l’ingaggio di Dieng

Il centravanti senegalese non vestirà la maglia capitolina. Bamba Dieng non diventerà un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante classe 2000, svincolato dopo l’avventura in Francia al Lorient, era sbarcato in Italia nella serata di mercoledì 19 agosto per svolgere i test di rito. L’affare è tuttavia definitivo saltato dopo la prima parte delle visite mediche, poiché non si sono verificate le condizioni idonee per proseguire e apporre la firma sul contratto.

Attacco Lazio: la Stella Rossa irrompe su Dieng

Chiusa la parentesi italiana, il calciatore è pronto a voltare subito pagina. Come riferito da Gianlucadimarzio.com, sulle tracce dell’ex Lorient si è fiondata con decisione la Stella Rossa guidata da Albert Riera. Il club di Belgrado è pronto a puntare forte sul profilo del senegalese e a offrirgli un rilancio immediato sul campo nella massima serie del campionato serbo. Si attende ora soltanto la risposta definitiva del ragazzo sulla nuova destinazione.