Cagliari Lazio, record stagionale di pareggi per la formazione di Sarri! I numeri
Cagliari Lazio, la formazione di Maurizio Sarri ha raggiunto un record stagionale di pareggi in questo campionato di Serie A
Il match tra Cagliari e Lazio, valido per la 26ª giornata di Serie A, si è chiuso con un pareggio a reti bianche che lascia sensazioni contrastanti. Se da un lato la solidità difensiva dei capitolini appare ormai una certezza, dall’altro l’incapacità di scardinare la difesa sarda solleva interrogativi sulla brillantezza del reparto offensivo di Maurizio Sarri.
La Lazio e il record di pareggi stagionali
Il risultato dell’Unipol Domus non è un caso isolato. Come evidenziato dai dati Opta, la Lazio è attualmente la compagine che ha accumulato il maggior numero di 0-0 in questo campionato. Con ben cinque pareggi a reti inviolate, i biancocelesti condividono questo particolare primato con Cremonese, Parma ed Hellas Verona. Questa statistica delinea il profilo di una squadra estremamente equilibrata, capace di blindare la propria porta ma spesso poco incisiva negli ultimi sedici metri.
