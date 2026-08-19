Bologna Lazio affidata a Maresca: la statistica completa dei precedenti

Bologna Lazio, l’arbitro che dirigerà la sfida dello stadio Dall’Ara è Fabio Maresca! Tutti i precedenti emersi

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato in vista del debutto stagionale e la macchina organizzativa della Serie A ha svelato tutti i dettagli ufficiali. Come comunicato dall’Associazione Italiana Arbitri tramite la nota ufficiale diramata nelle ultime ore, sono state definite le designazioni arbitrali in vista della prima giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Gli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori sono puntati in particolare sull’attesa sfida del Dall’Ara, un match inaugurale che metterà subito alla prova le ambizioni delle due compagini sul campo verde.

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La squadra arbitrale designata per Bologna Lazio

L’incontro che vedrà opposte la formazione emiliana e la Lazio è stato affidato alla direzione del signor Fabio Maresca, fischietto appartenente alla sezione di Napoli. La sfida andrà in scena lunedì 24 agosto alle ore 18:30 sul campo dello stadio Renato Dall’Ara per inaugurare ufficialmente il percorso delle due squadre nel torneo. Il direttore di gara principale sarà coadiuvato dagli assistenti designati Cecconi e Bianchini, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato a Feliciani. Completano la squadra arbitrale Di Paolo e Massimi, indicati rispettivamente per le delicate postazioni di VAR e AVAR.

I precedenti storici tra Fabio Maresca e la Lazio

La designazione del fischietto campano riaccende i riflettori sulla storia statistica dei precedenti con il club biancoceleste. Analizzando i dati ufficiali, la sfida della prima giornata rappresenterà il 27° incrocio ufficiale tra il direttore di gara Fabio Maresca e la squadra della Lazio. Il bilancio complessivo registrato nei precedenti precedenti recita 12 vittorie ottenute dalla formazione capitolina, 4 pareggi e 10 sconfitte complessive maturate sul campo. Un incrocio dal sapore particolare che aggiunge ulteriore tensione e attenzione mediatica a un esordio di campionato già carico di grandi aspettative per la stagione.