Bonanni: «Lotito prosegue sulla sua strada. Stadio vuoto? È un silenzio che non porterà a niente»

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha affrontato le tematiche più calde relative all’attuale momento della Lazio. Le sue parole

L’ex giocatore Massimo Bonanni ha analizzato l’attuale situazione della Lazio, soffermandosi a parlare del caso Romagnoli e dello stadio vuoto. Queste le sue dichiarazioni a Tmw Radio:

ROMAGNOLI – «Romagnoli invece a livello di età è già più avanti e l’offerta sarebbe di diciotto milioni di ingaggio in tre anni. Sono cifre importanti».

STADIO VUOTO – «È un silenzio che sicuramente non porterà a niente di ciò che i tifosi si aspettano. Ormai tutti abbiamo imparato a conoscere Lotito come persona; lui è un muro di gomma che prosegue sempre per la sia linea. Siamo alle solite, ma alla fine lui continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. È vero che negli ultimi quindici anni la Lazio è una delle società che ha vinto di più dopo Juventus e Inter ma la verità è che l’amore con il presidente non è mai sbocciato: Il fatto che la gente non venga allo stadio è chiaramente sempre triste».

