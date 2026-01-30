Connect with us

Bonanni: «Lotito prosegue sulla sua strada. Stadio vuoto? È un silenzio che non porterà a niente»

38 minuti ago

Dc Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

L’ex calciatore Massimo Bonanni ha affrontato le tematiche più calde relative all’attuale momento della Lazio. Le sue parole

L’ex giocatore Massimo Bonanni ha analizzato l’attuale situazione della Lazio, soffermandosi a parlare del caso Romagnoli e dello stadio vuoto. Queste le sue dichiarazioni a Tmw Radio:

ROMAGNOLI – «Romagnoli invece a livello di età è già più avanti e l’offerta sarebbe di diciotto milioni di ingaggio in tre anni. Sono cifre importanti».

STADIO VUOTO – «È un silenzio che sicuramente non porterà a niente di ciò che i tifosi si aspettano. Ormai tutti abbiamo imparato a conoscere Lotito come persona; lui è un muro di gomma che prosegue sempre per la sia linea. Siamo alle solite, ma alla fine lui continuerà a fare ciò che ha sempre fatto. È vero che negli ultimi quindici anni la Lazio è una delle società che ha vinto di più dopo Juventus e Inter ma la verità è che l’amore con il presidente non è mai sbocciato: Il fatto che la gente non venga allo stadio è chiaramente sempre triste».

