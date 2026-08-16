Zaccagni nel pre partita: «Siamo contenti del mister, ci trasmette tanta energia. Tifosi? Daremo il massimo»

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Mantova

Mattia Zaccagni, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova. Le sue parole rilasciate a Sportmediaset:

INIZIO STAGIONE E RAPPORTO CON IL MISTER – «Siamo contenti, siamo partiti con l’energia giusta e siamo molto contenti del mister e il mister è contento di noi. E questa è la cosa più importante, stiamo lavorando molto bene».

GATTUSO – «Lo conosciamo tutti il mister, è stato un giocatore che trasmetteva energia e da allenatore è la stessa cosa. Quindi ci ha trasmesso questa serenità e questa energia importante».

TIFOSI – «Sì, beh, quello è una cosa che abbiamo sempre nella nostra testa e cercheremo di dare il massimo anche per loro».

Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori e Icardi per l’attacco

