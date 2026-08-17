Offerta della Lazio per Wahi: l’attaccante dell’Eintracht rifiuta

La Lazio aveva presentato un’offerta a Wahi, attaccante dell’Eintracht Francorte. Però è arrivata la risposta negativa

La Lazio prosegue a ritmi serrati la propria caccia all’attaccante per completare il reparto avanzato. Su esplicita richiesta del tecnico Gennaro Gattuso, la dirigenza si è fiondata sul mercato per assicurarsi un centravanti di ruolo, ma la strada si sta rivelando più ripida del previsto tra sfumati obiettivi e no incassati.

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Rifiutata la proposta della Lazio nella caccia all’attaccante

Secondo quanto riporta L’Équipe, la società biancoceleste si sarebbe fatta avanti per Elye Wahi, di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il club capitolino avrebbe infatti proposto un’offerta formale prontamente rigettata sia dal club tedesco che dal giocatore stesso.

I nomi caldi per la caccia all’attaccante di Gattuso

La scelta di Wahi è legata alla sua ferma volontà di ritornare a vestire la maglia del Nizza, motivo per cui il francese ha congelato ogni altra opzione. Chiusa anche questa porta, continua la caccia al bomber e i nomi sul taccuino di Fabiani sono due: Mauro Icardi e Andrea Pinamonti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi vestirà la maglia biancoceleste