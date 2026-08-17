Tomori Lazio, lo scambio con Tavares può sbloccare la trattativa?

Tomori Lazio, il difensore è stato accostato ai biancocelesti negli ultimi giorni. Scambio con Tavares alle porte?

Calciomercato Lazio ultimissime: la ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato porta la Lazio a valutare profili di primo piano per il campionato, dopo la scottante eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. L’intesa tra Doekhi e Provstgaard è ancora da affinare, per cui i biancocelesti sono alla ricerca di profili di qualità per rafforzare la retroguardia. Tra i vari profili accostati spicca quello di Fikayo Tomori, centrale inglese in uscita dal Milan e pronto a valutare nuove sistemazioni.

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Tomori: una suggestione da ultimi giorni

L’idea di portare il difensore nella Capitale affascina l’ambiente, ma l’operazione si preannuncia estremamente complessa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la pista che porterebbe il difensore ex Chelsea alla corte di Gennaro Gattuso resta al momento poco più di una suggestione di mercato. I costi elevati e la caratura del giocatore rendono il percorso decisamente in salita per la dirigenza laziale.

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La chiave: l’intreccio con Nuno Tavares

L’unico scenario che potrebbe riaprire concretamente la trattativa riguarda un eventuale scambio di mercato. La pista Tomori potrebbe scaldarsi solo nell’ipotesi in cui si aprisse uno spiraglio per il passaggio di Nuno Tavares al Milan. Al momento, tuttavia, questa opzione appare del tutto improbabile e non trova conferme operative tra le parti, anche perché sull’esterno lusitano si registra il forte pressing del Porto.

Il futuro di Tomori: trattativa difficile e strada in salita

Al netto dei primissimi sondaggi esplorativi tra Lazio e Milan per capire i margini d’azione, l’affare legato a Fikayo Tomori non sembra destinato a decollare a breve. La strada per il club biancoceleste rimane impervia, spingendo la società romana a valutare alternative più percorribili per completare la rosa.