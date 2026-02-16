Rambaudi: «Grande rammarico della Lazio contro l’Atalanta. Il campionato deve essere una palestra per la Coppa Italia»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di “Radiosei” della prestazione biancoceleste contro l’Atalanta e di tanto altro. Le sue parole

PROVA E COPPA ITALIA – «Atalanta modesta, il rammarico della Lazio è questo. Rimango dell’idea che il campionato, così senza obiettivi, deve essere una palestra per la Coppa Italia. Buona prova nel primo tempo ma senza avere mai la sensazione di poter fare gol, anche se siamo stati bene in campo. Quando si doveva spingere sull’acceleratore, non si spingeva. Tanti tiri in porta, ma la qualità è poca. (…) Questa gara mi dà fiducia in vista della semifinale; te la giochi. Soprattutto in casa dovrai fare meglio sotto l’aspetto della pericolosità e fuori casa hai le caratteristiche per fare male a questa squadra. Avere poi Zaccagni e Basic significa avere due frecce in più e in queste sfide c’è bisogno di alternative che possono cambiare la partita».

MALDINI – «La centralità di Maldini in attacco è palese; sa giocare spalle alla porta, ripulisce la palla, dà un tempo in più ai compagni per inserirsi. Fa sì che ci sia meno confusione; sta facendo bene. Serve però che gli esterni saltino l’uomo per questo gioco».