Montemurro: «Lotito sta valutando la cessione della Lazio. Ormai il rapporto con la piazza è compromesso»

Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha commentato l’attuale momento della Lazio. Le dichiarazioni

Il clima in casa biancoceleste si fa sempre più rovente tra campo e vicende societarie. Intervenuto ai microfoni della trasmissione Sportitalia Mercato, il presidente della Confederazione Calcistica Italiana Andrea Montemurro ha espresso un’analisi dettagliata sul momento del club capitolino, toccando i temi legati alla panchina, alla questione stadio e ai progetti della dirigenza.

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Panchina Lazio: l’analisi di Montemurro sui risultati di Gattuso

Sul piano strettamente sportivo, la situazione attuale solleva diverse incognite. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha sottratto risorse economiche preziose al club, ripercotendosi inevitabilmente sulla gestione tecnica della prima squadra guidata da Gennaro Gattuso:

«L’uscita prematura dalla Coppa Italia priva il club di importanti entrate finanziarie, bloccando di fatto il percorso della squadra. Al momento, la posizione di Gennaro Gattuso sulla panchina appare fortemente in discussione e al centro di critiche».

Stadio Lazio: il nodo Flaminio e lo scenario vendita

Il passaggio cruciale per il futuro societario ruota attorno allo sviluppo infrastrutturale della Capitale. Secondo Montemurro, la svolta sullo Stadio Flaminio potrebbe rappresentare il preludio a un cambio di proprietà e a un riassassetto strategico per il patron Claudio Lotito:

«Ritengo che Claudio Lotito stia valutando la cessione del club entro l’anno, proprio quando il Comune concederà l’ok definitivo per la realizzazione dello stadio. Con il via libera delle istituzioni il valore delle quote salirebbe vertiginosamente, consentendogli di vendere la Lazio e concentrarsi sul nuovo progetto della Reggina».

Ambiente Lazio: frattura con la piazza e bilancio di mercato

A complicare il quadro generale c’è una spaccatura ormai insanabile tra la tifoseria e la presidenza. Come sottolineato da Montemurro, le difficoltà sul fronte acquisti rischiano di accelerare la fine di un’era per i biancocelesti:

«Il rapporto tra Claudio Lotito e l’ambiente romano è ormai del tutto compromesso e una figura esperta come la sua ne è pienamente consapevole. Sul mercato, oltre all’innesto di Davide Frattesi, si è visto ben poco tra entrate e uscite: ho la sensazione che la sua esperienza alla guida dei biancocelesti stia giungendo al capolinea».