Modesto nel post partita: «La squadra ce l’ha messa tutta contro una squadra forte. Rimaniamo coi piedi per terra»

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato nel post partita del match di Coppa Italia contro la Lazio

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato nel post partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole rilasciate a Sportmediaset:

ANALISI – «Sì, è bellissimo, bellissimo perché i ragazzi comunque lavorano duro. È normale che giocare contro la Lazio con giocatori forti ti metta in difficoltà, siamo stati bravi anche nel soffrire. Hanno avuto palla gol dove il nostro portiere è stato bravo, nelle volte loro hanno sbagliato per poco, però mi è piaciuto lo spirito, la voglia di fare. È normale che è bello per tutta la gente che è venuta qua, ma il nostro campionato è un altro e inizierà subito sabato. È bellissimo, non voglio spegnere nessun tipo di entusiasmo, però dobbiamo dobbiamo essere umili, dobbiamo lavorare, dobbiamo rimanere coi piedi per terra».

PERCORSO E GIOVANI – «Io penso che i giocatori più giocano più prendono condizione sia mentale che fisica, quindi più partite ci sono, poi puoi metterti in mostra. Noi abbiamo tanti ragazzi giovani che qualcuno è arrivato dalla Serie C, qualcuno è arrivato dall’estero, quindi è un gruppo che che ancora non ha grandi conoscenze tra di loro, però man mano riusciremo a fare tutto questo».

ATTEGGIAMENTO – «Oggi nella formazione titolare eravamo in cinque dell’anno scorso e cinque nuovi che sono arrivati quest’anno, però lo spirito che hanno questi ragazzi, che hanno inculcato anche ai nuovi, è uno spirito importante che a noi serve perché il campionato di Serie B è lungo e difficoltoso, ci sono squadre che ti metteranno sicuramente in difficoltà. È normale che lavorare contro dei giocatori di questo livello ben venga perché poi dopo vedi gli errori dove poi migliorare durante la settimana, ci lavori. Questa è una partita che ci servirà molto per far migliorare i nostri giocatori, ma son contento perché li conosco bene, so come come la vivono la gara e quest’atteggiamento è quello che mi piace. Perché dal primo minuto quando sono entrati in campo, anche nel secondo, nelle difficoltà, sì, si sono saputi anche difendere bene, quindi son contento, però il nostro campionato è un altro».

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