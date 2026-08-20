Servono innesti in difesa: riprende quota la suggestione Leite per la Lazio

Servono innesti per la difesa biancoceleste! Riprende quota la suggestione Diogo Leite per la Lazio. I dettagli

Mancano ormai pochissime settimane alla conclusione della sessione estiva di trasferimenti e in casa biancoceleste il mercato stenta a decollare. A parte le operazioni già definite con gli arrivi di Davide Frattesi, Alfono Pedraza, Bruno Galassi e Danilho Doekhi, la rosa a disposizione del tecnico Rino Gattuso non ha ancora visto i profondi cambiamenti richiesti.

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Situazione attacco: sfuma Icardi, sprint per Pinamonti

La priorità assoluta indicata da Gattuso resta l’acquisto di un centravanti di ruolo. Dopo la bocciatura di Bamba Dieng a causa del mancato superamento delle visite mediche e il raffreddamento della pista Mauro Icardi per un’ampia distanza economica tra domanda e offerta, l’attenzione della dirigenza si è concentrata su Andrea Pinamonti del Sassuolo, per il quale sono in corso trattative per trovare l’intesa definitiva.

Questione difesa: la situazione Romagnoli e il nodo centrale

Il reparto arretrato necessita di interventi immediati dopo la cessione di Mario Gila al Milan, e nonostante l’ingaggio di Josip Šutalo dall’Ajax, di cui si attende l’ufficialità. Resta da chiarire la posizione di Alessio Romagnoli, conteso dall’Al-Sadd — alla ricerca della formula giusta per sbloccare l’operazione — e dall’Atalanta, che ha in pugno il profilo gradito a Maurizio Sarri ma deve prima sbloccare alcune uscite.

Lazio mercato: l’ipotesi Diogo Leite a costo zero

Sullo sfondo rimane la suggestione che porta a Diogo Leite, attualmente svincolato dopo l’esperienza con l’Union Berlin. Sul centrale portoghese si sono registrati contatti con il Porto, ma l’asse con il club biancoceleste — dove ritroverebbe l’ex compagno di reparto Danilho Doekhi — potrebbe riaccendersi negli ultimi giorni di trattative come operazione low cost dell’ultimo minuto.