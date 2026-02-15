Hanno Detto
Hernanes: «Non parteciperò più a Dazn! Qui si parla di regolamento, non di calcio. Va combattuta la mentalità del…»
L’ex centrocampista biancoceleste Hernanes ha commentato l’esultanza di Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu e tanto altro. Le sue parole
Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha commentato quanto successo ieri in Inter–Juventus con l’espulsione shock di Kalulu seguita dall’esultazione di Alessandro Bastoni. Parlando nel post gara della partita, il brasiliano ha dichiarato dagli studi di DAZN, secondo quanto ripreso da Tuttomercatoweb:
«Se nella prossima stagione DAZN mi chiama per venire qui a parlare di calcio, io non accetterò. Qui si parla di regolamento. Dovevo commentare un passaggio sbagliato di Miretti, non queste cose. Va combattuta la mentalità di Bastoni e di Vergara che esultano. I ragazzi devono scendere in campo per giocare a calcio».
