Connect with us

Hanno Detto

Hernanes: «Non parteciperò più a Dazn! Qui si parla di regolamento, non di calcio. Va combattuta la mentalità del…»

Published

2 ore ago

on

By

Hernanes
Hernanes

L’ex centrocampista biancoceleste Hernanes ha commentato l’esultanza di Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu e tanto altro. Le sue parole

Hernanes, ex centrocampista della Lazio, ha commentato quanto successo ieri in InterJuventus con l’espulsione shock di Kalulu seguita dall’esultazione di Alessandro Bastoni. Parlando nel post gara della partita, il brasiliano ha dichiarato dagli studi di DAZN, secondo quanto ripreso da Tuttomercatoweb:

«Se nella prossima stagione DAZN mi chiama per venire qui a parlare di calcio, io non accetterò. Qui si parla di regolamento. Dovevo commentare un passaggio sbagliato di Miretti, non queste cose. Va combattuta la mentalità di Bastoni e di Vergara che esultano. I ragazzi devono scendere in campo per giocare a calcio».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Zaccagni e Gila! Tutti gli aggiornamenti da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×