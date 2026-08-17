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Calciomercato

Gimenez-Porto verso la stretta finale! Si chiuderà entro questa settimana

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1 ora ago

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Gimenez-Porto, trovata l’intesa con il Milan sulla base del prestito con diritto di riscatto! Si chiuderà entro questa settimana

La Lazio vede sfumare definitivamente un importante obiettivo per il proprio reparto avanzato. Il bomber messicano Santi Gimenez è infatti a un passo dal dire addio alla Serie A: la trattativa per il suo trasferimento al Porto è ormai entrata nella fase decisiva, lasciando i biancocelesti costretti a virare rapidamente su nuovi profili per rinforzare l’attacco.

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I dettagli dell’operazione Gimenez

Come rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, l’intesa tra AC Milan e Porto per Santi Gimenez si trova alle battute finali. L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con opzione d’acquisto e un contratto pronto fino al 2031 (formula 1+4). Tutte le parti coinvolte si dicono estremamente fiduciose di arrivare alla fumata bianca definitiva già nel corso di questa settimana.

Santi Gimenez verso il Porto: Pinamonti e Icardi le idee biancocelesti

I nomi caldi segnati in rosso sul taccuino dei biancocelesti portano a due profili di alto livello: Andrea Pinamonti e Mauro Icardi. Due opzioni differenti ma di grande esperienza, su cui la società capitolina sta concentrando le proprie risorse per chiudere quanto prima il colpo in entrata.

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