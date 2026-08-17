Calciomercato
Gimenez-Porto verso la stretta finale! Si chiuderà entro questa settimana
Gimenez-Porto, trovata l’intesa con il Milan sulla base del prestito con diritto di riscatto! Si chiuderà entro questa settimana
La Lazio vede sfumare definitivamente un importante obiettivo per il proprio reparto avanzato. Il bomber messicano Santi Gimenez è infatti a un passo dal dire addio alla Serie A: la trattativa per il suo trasferimento al Porto è ormai entrata nella fase decisiva, lasciando i biancocelesti costretti a virare rapidamente su nuovi profili per rinforzare l’attacco.
Calciomercato Lazio LIVE: le novità su Icardi e su Nuno Tavares
I dettagli dell’operazione Gimenez
Come rivelato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, l’intesa tra AC Milan e Porto per Santi Gimenez si trova alle battute finali. L’operazione si concretizzerà sulla base di un prestito con opzione d’acquisto e un contratto pronto fino al 2031 (formula 1+4). Tutte le parti coinvolte si dicono estremamente fiduciose di arrivare alla fumata bianca definitiva già nel corso di questa settimana.
Santi Gimenez verso il Porto: Pinamonti e Icardi le idee biancocelesti
I nomi caldi segnati in rosso sul taccuino dei biancocelesti portano a due profili di alto livello: Andrea Pinamonti e Mauro Icardi. Due opzioni differenti ma di grande esperienza, su cui la società capitolina sta concentrando le proprie risorse per chiudere quanto prima il colpo in entrata.
News
Gaffe nel pre-gara all’Olimpico in Coppa Italia: sul maxi schermo appaiono le vecchie maglie della Lazio – FOTO
Clamorosa gaffa della Lazio all’Olimpico nel pre-gara di Coppa Italia contro il Mantova: sui maxi schermi sono apparse le vecchie...
Gimenez-Porto verso la stretta finale! Si chiuderà entro questa settimana
Gimenez-Porto, trovata l’intesa con il Milan sulla base del prestito con diritto di riscatto! Si chiuderà entro questa settimana La...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...