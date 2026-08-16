Fabiani nel pre partita: «Ripartiamo con Gattuso, è un combattente. Mercato? Per acquistare non serve vendere»

Angelo Fabiani, ds della Lazio, ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia contro il Mantova

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova. Le sue parole rilasciate a Sportmediaset:

OBIETTIVI E RIPARTENZA – «Si riparte con la volontà di fare bene. Abbiamo rinnovato qualcosa partendo dal mister, con l’arrivo di Rino Gattuso che ci ha portato una ventata di ottimismo e di motivazione. Per cui ripartiamo».

MERCATO E RICHIESTE GATTUSO – «Scherzando con lui dicevo: “Ma allora dobbiamo fare un attaccante che fa il difensore e il centrocampista?”. Purtroppo ci sono giocatori che vogliono aspettare, giocatori che ad oggi hanno altre ambizioni. Comunque monitoriamo il tutto, siamo su alcuni profili perché alla fine credo che riusciremo a fare quello che ci siamo ripromessi di fare».

IMPATTO DI GATTUSO – «L’abbiamo trovato più motivato di prima. Lui è un combattente, un tenace, un uomo di campo. E come dicevo prima ha portato un grande entusiasmo, una grande professionalità. Per cui noi ci appoggiamo molto a Rino, com’è giusto che sia».

CESSIONI E SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA – «Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri calciatori. È chiaro che su alcuni nomi c’è un veto a prescindere. Poi ce ne sono altri che invece magari potrebbero anche rappresentare un’uscita, ma io dico che non è subordinato uscita in quanto entrata. Anche perché Frattesi si sta a dimostrare che è stato fatto al di là dell’uscita. Bisogna trovare le tecnicalità giuste, no? Le norme non vanno mai aggirate. Bisogna muoversi con delle tecnicalità che ti consentano di fare comunque mercato, cosa che abbiamo fatto con Frattesi».

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