Conferenza stampa Modesto: «La vittoria va ai tifosi e ai ragazzi! Gattuso? Lo stimo, è preparato»

Conferenza stampa Modesto: l’allenatore del Mantova interviene dopo la partita contro la Lazio

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, interviene in conferenza stampa nel post partita del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori e Icardi per l’attacco



LA CONFERENZA STAMPA DI MODESTO

QUALIFICAZIONE E GARA – «Siamo contenti perché sapevamo che tipo di avversario avremmo affrontato. Ci sono state difficoltà nella gara, hanno avuto occasioni ma lo spirito della squadra mi è piaciuto. Questo è lo spirito che dovremo portare in B, perché il campionato sarà lungo e difficile. Sono felice per i tifosi che ci hanno seguito, per loro è una gioia immensa. Queste gare ti danno stimolo, giocare qui all’Olimpico con una squadra di livello come la Lazio che lo scorso anno ha fatto la finale di Coppa Italia. Siamo stati bravi a fare blocco basso, l’atteggiamento è quello che mi porto dietro».

GATTUSO – «Io stimo umanamente Rino e come allenatore, siamo calabresi tutti e due. Ha fatto la storia del calcio e la sta continuando a fare perché è un allenatore preparato, ci siamo salutati perché non ci vedevamo da tanto tempo. Oggi sono stato fortunato, se rigiochiamo la partita la vincono loro perché hanno avuto occasioni. Tante partite sono decise dagli episodi e ti portano a fare vittorie importanti».