Calvarese: «Se Rocchi si dimettesse ora, sarebbe persino peggio. Il Var? Bisogna rinnovarlo e…»

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato ai taccuini de “Il Messaggero” dell’episodio avvenuto in Inter-Juve e di tanto altro

Continua a far discutere l’arbitraggio di Federico La Penna in Inter-Juventus, che ha portato all’espulsione clamorosa di Kalulu. Un episodio, uno dei tanti, che sta succedendo in questa stagione tribolata di Serie A e rimette al centro l’uso del VAR e la revisione del protocollo. Di questo e tanto altro ha parlato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ai taccuini de Il Messaggero. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni:

DIMISSIONI – «La formazione tecnica e le linee di intervento quest’anno non sono state sempre chiare, ma non penso che le dimissioni siano una strada percorribile. Se si dimettesse ora, sarebbe persino peggio. Il campionato è iniziato con determinate linee guida, magari poco uniformi, ma non si può cambiarle in corsa».

COSA NON FUNZIONE NEL VAR – «Bisogna rinnovare: organismo Var, selezione, formazione, organico. E va rivisto il protocollo».