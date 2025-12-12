Calciomercato Lazio, Lotito è pronto a chiudere definitivamente quell'affare biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne sempre più vicino, ma Lotito ha altre priorità. Sarri lo aspetta come vice-Zaccagni

Il Calciomercato Lazio continua a entrare nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Lorenzo Insigne, ormai da settimane accostato con insistenza al club biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito e l’ex capitano del Napoli avrebbero già raggiunto un accordo di massima, tanto che la firma del contratto sarebbe ormai considerata una semplice formalità prima dell’annuncio ufficiale.

Insigne, desideroso di tornare protagonista in Serie A dopo l’esperienza oltreoceano, vedrebbe nella Lazio la piazza ideale per rilanciarsi sotto la guida di Maurizio Sarri, tecnico con cui ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera. L’intesa tra le parti sull’aspetto economico e sulla durata del contratto sarebbe già stata trovata, segno di un’operazione ben avviata.

Nonostante ciò, il quotidiano romano sottolinea come Lotito stia affrontando il Calciomercato Lazio in modo estremamente pragmatico. Pur apprezzando la possibilità di ingaggiare un giocatore del calibro di Insigne, il patron biancoceleste ritiene che altri ruoli abbiano la precedenza rispetto all’esterno offensivo. In particolare, il club vuole rafforzare l’organico in difesa e a centrocampo, aree considerate più urgenti per garantire equilibrio e competitività nella seconda parte di stagione.

Di diverso avviso è Maurizio Sarri, che invece spinge apertamente per l’arrivo dell’ex azzurro. L’allenatore è convinto che l’esterno possa rappresentare il rinforzo ideale per completare il reparto offensivo e, soprattutto, per offrire un vero sostituto di qualità a Mattia Zaccagni. Nelle gerarchie della squadra, Insigne verrebbe infatti considerato il perfetto “vice-Zaccagni”, un giocatore capace di interpretare il ruolo con tecnica, esperienza e conoscenza profonda dei meccanismi del gioco sarriano.

La trattativa, pur vicina alla conclusione, resta dunque sospesa tra le priorità societarie e le esigenze tecniche dell’allenatore. Tuttavia, la sensazione è che nel Calciomercato Lazio il sì definitivo possa arrivare presto: una questione di tempistiche più che di dubbi reali. Insigne potrebbe davvero vestire la maglia biancoceleste, regalando alla Lazio un innesto di prestigio e a Sarri un’arma offensiva preziosissima.

